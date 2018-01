Mosca invita Turchia e Siria all’autocontrollo

In relazione all'operazione militare turca contro i curdi nel nord-ovest della Siria, Mosca ha invitato le parti alla moderazione. Lo riferisce una nota ufficiale del ministero degli Esteri russo.

"La Russia aderisce a una posizione coerente sulla ricerca di soluzioni in Siria, che si basa sulla conservazione dell'integrità territoriale, il rispetto per la sovranità del paese e di trovare una soluzione politica duratura in conformità con le disposizioni della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e gli accordi raggiunti nel quadro del processo di Astana sul funzionamento delle aree di de-escalation. A questo proposito, esortiamo le parti a esercitare il reciproco controllo", si legge nella nota.

Lo stato maggiore delle forze armate turche ha annunciato che l'operazione contro i curdi ad Afrin, in Siria, è iniziata alle 16,00 ora locale.