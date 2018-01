Polonia, organizzati corsi di lingua russa per i Mondiali di calcio 2018

Il Centro di cultura russa avvierà corsi accelerati di lingua russa per i tifosi di calcio che assisteranno alle partite dei Mondiali Russia 2018. Lo ha dichiarato a RIA Novosti il direttore di Rossotrudnichestvo in Polonia Igor Zhukovsky.

"Il 5 Febbraio 2018 il Centro di cultura russa di Varsavia avvierà dei corsi di lingua russa specificamente progettati per quei polacchi che intendono andare a tifare per la propria nazionale di calcio ai Mondiali Russia 2018", ha detto Zhukovsky.

L'obiettivo del corso è quello di insegnare le basi della lingua russa in modo che i tifosi possano gestire tranquillamente diverse situazioni durante una partita di calcio, sul trasporto pubblico, in taxi, nei negozi, al ristorante, in hotel, in aeroporto, ecc.

Secondo le stime dei tour operator, saranno circa 20.000 i tifosi polacchi che andranno in Russia per partecipare ai Mondiali.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.