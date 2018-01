Kiev comunica tentativo di attacco all’ambasciata ucraina ad Atene

"Nella notte c'è stato un tentativo di attacco contro la nostra ambasciata ad Atene con molotov. Probabilmente erano radicali. Non ci sono stati feriti. Ci siamo messi d'accordo con i greci per la cooperazione e sicurezza 24 ore su 24. Prenderemo misure di sicurezza in tutti i paesi" ha scritto lui su Twitter.

Con questo il Ministro ha subito visto in questo avvenimento "le tracce della Russia".

Secondo i media, sono state incendiate tre auto davanti all'ambasciata dell'Ucraina ad Atene.