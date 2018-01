Media: l'NSA rimuove i dati relativi alle operazioni di sorveglianza

Secondo la pubblicazione, la NSA ha informato il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Geoffrey White, che l'agenzia non è stata in grado di mantenere il contenuto dei messaggi Internet intercettati dal decreto dell'ex presidente George W. Bush tra il 2001 e il 2007. Inoltre, non ci sono state copie di backup della corrispondenza: sono state cancellate nel 2009, 2011 e 2016.

Un rappresentante della NSA ha dichiarato che i dati sono stati distrutti per lasciare spazio alla memorizzazione di nuove informazioni. "I dati non sono stati cancellati intenzionalmente" ha detto.

Venerdì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un documento che estende la validità della legge sulla sorveglianza segreta degli stranieri e la raccolta di informazioni.

L'esistenza di programmi di sorveglianza su larga scala è stata rivelata al pubblico nel 2013 dall'ex ufficiale della CIA e dalla NSA Edward Snowden. Secondo lui, i servizi di intelligence statunitensi stanno cercando di intercettare e analizzare quasi ogni forma di chiamate e messaggi elettronici in tutto il mondo.

Nella società americana, da allora c'è stata una discussione sull'ammissibilità della sorveglianza degli americani nell'ambito di questi programmi. Al Congresso, non si oppongono alla sorveglianza degli stranieri.

I rappresentanti di servizi speciali assicurano che non seguono specificamente gli americani e che i dati dei cittadini statunitensi si trovano accidentalmente nei database. I servizi di intelligence sostengono anche che con l'aiuto di questi programmi, molti attacchi terroristici negli Stati Uniti sono stati impediti, ma si rifiutano di dire quali siano esattamente gli attacchi sventati.