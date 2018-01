La Russia introduce la tecnologia di riconoscimento facciale per i test su Internet

La tecnologia di riconoscimento facciale dell'azienda VisionLabs, al 25% di proprietà di Sberbank, permetterà di agli studenti di dare esami e test nelle università on-line, il che renderà il processo di educazione in Russia più flessibile e accessibile ha detto a RIA Novosti il CEO e fondatore di VisionLabs Aleksandr Khanin.

"L'uso del riconoscimento facciale nell'istruzione ha già dimostrato la sua efficacia: disciplina gli studenti nel processo di apprendimento e durante gli esami e le prove dell'università con formazione a distanza permette di spostare completamente tutti i processi online senza preoccupazioni su un eventuale imbroglio organizzato dagli studenti. Per i programmi con formazione a tempo pieno è un'opportunità per trasferire gli esami, i test e i compiti online" ha detto.

VisionLabs ha fatto l'esempio dell'Istituto di Psicoanalisi di Mosca, che ha introdotto il sistema di riconoscimento facciale di VisionLabs LUNA nel sistema di istruzione e di test per l'identificazione degli studenti a distanza. Quando si utilizza il portale educativo, gli studenti dell'istituto hanno accesso ai materiali del corso e al superamento delle prove e degli esami, mentre in precedenza questo non era possibile a causa dell'uso del meccanismo standard di accesso tramite password da parte del sistema.

"Con l'introduzione del riconoscimento facciale Istituto è stato in grado di spostare il processo degli esami online a distanza. Attualmente, più di 5000 studenti hanno accesso ai materiali del corso ogni settimana con l'identificazione biometrica. Circa il 5% degli studenti cerca di far passare un'altra persona per sé agli esami, ma il sistema previene tutti i casi di frode. Prevediamo che la formazione online con tale identificazione acquisirà popolarità tra gli istituti di istruzione superiore in Russia, poiché rende l'istruzione più flessibile e accessibile" ha affermato Khanin.

L'identificazione biometrica aiuta a migliorare la qualità della formazione per gli studenti che non si affidano più a metodi illegali per superare test ed esami, ma sono più responsabili della preparazione. Inoltre, gli studenti hanno iniziato ad avvicinarsi più consapevolmente e responsabilmente al lavoro con i materiali, poiché capiscono che la loro attività viene registrata ha aggiunto.

VisionLabs è uno dei leader mondiali nel campo dei sistemi di visione artificiale e apprendimento automatico. Il prodotto di punta dell'azienda è la piattaforma LUNA Face Recognition, che è già utilizzato da oltre 40 banche e agenzie nazionali di credito in Russia e nella CSI. L'implementazione più significativa della piattaforma LUNA è il progetto per creare una piattaforma biometrica per la banca più grande della Russia, Sberbank.