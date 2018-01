Ucraina: annunciato incontro tra Poroshenko e Trump

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko incontrerà il leader degli Stati Uniti Donald Trump al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, ha detto al canale televisivo "Inter" il Ministro degli esteri ucraino Pavel Klimkin.

Secondo il Ministro, i leader dei due paesi prevedono di tenere colloqui bilaterali.

"Di cosa si potrà parlare in un formato di una riunione congiunta?" Ovviamente parleranno come due presidenti. Che senso ha discutere questioni e problemi molto sensibili in un formato generale" ha detto Klimkin.

Ha notato che in totale Poroshenko ha programmato circa 20 incontri ai margini del forum.

Il forum di Davos si terrà dal 23 al 26 gennaio. All'evento parteciperà la "residenza russa ufficiale", la Casa Russa, che riunirà i leader della comunità imprenditoriale, politici di spicco, economisti, scienziati e rappresentanti delle professioni creative. La delegazione ufficiale del governo sarà guidata dal vice primo ministro Arkady Dvorkovich.

Poroshenko ha tenuto due volte colloqui bilaterali con Trump. Il primo incontro si è svolto a giugno alla Casa Bianca. Durante i colloqui, i presidenti hanno discusso le sanzioni anti-russe, così come la fornitura di carbone, gas e armi degli Stati Uniti all'Ucraina.

La seconda volta i colloqui si sono svolti a settembre a New York dove i presidenti hanno discusso la possibilità di schierare un contingente di forze di pace delle Nazioni Unite nel Donbass e le riforme in Ucraina.