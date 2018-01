Fonte: possibile visita gruppo di deputati USA in Russia

"Un'altra visita dei membri del Congresso è in preparazione, è in corso l'organizzazione, ma non è stato ancora deciso nulla", ha detto la fonte.

L'interlocutore dell'agenzia ha osservato se la visita avverrà, sarà tenuta approssimativamente "tra sei mesi".

L'elenco delle delegazioni è ancora sconosciuto.

In precedenza, i media statunitensi hanno riferito che i senatori repubblicani Ron Johnson e John Barassi deciso di non recarsi in Russia dopo che Mosca ha rifiutato il visto alla deputata democratica Jeanne Shaheen.

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha definito tale informazione una "menzogna assoluta". L'ambasciata ha riferito che ha offerto "diversi modi per uscire dalla situazione, tra cui un accordo sul rilascio dei visti ai parlamentari delle liste nere su una base di reciprocità, ma questa proposta è stata respinta dalla parte americana."

Come notato in precedenza, l'ambasciatore della Russia agli Stati Uniti Anatoly Antonov, nel corso di un recente incontro con l'ambasciatore americano in Russia John Huntsman ha discusso la questione del ripristino dei legami interparlamentari.