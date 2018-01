Storico deposito sotterraneo di ghiaccio in Siberia potrebbe sciogliersi

Il gigantesco deposito di ghiaccio sotterraneo di Yamal, che supera per estensione la Casa Bianca a Washington, rischia di crollare.

A metà degli anni '50 del secolo scorso, i coloni di questa regione siberiana avevano creato uno dei più grandi depositi sotterranei al mondo nella penisola di Yamal.

Ora il futuro di questo deposito scavato nei ghiacci è in discussione per i costi di ristrutturazione. Il deposito ha tre ingressi, uno di questi presto crollerà per l'erosione.

La temperatura media all'interno è di 12 gradi sottozero, pertanto il pesce pescato dai pescatori locali si conserva benissimo.

Nel 2008 questa enorme camera di congelamento gigante ha ottenuto lo status di monumento di importanza regionale, tuttavia questo non contribuito ad avviare i lavori di ristrutturazione. Otto anni dopo le autorità hanno cercato di avviare i lavori correttivi, ma tutto è finito nel nulla per mancanza di fondi.