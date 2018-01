Direttore di un portale di notizie lituano denuncia attacco di hacker russi

Lo ha riferito il direttore del media Arturas Anužis. Secondo le prime ricostruzioni, l'attacco informatico sarebbe stato orchestrato da "programmatori russi", ha detto Anužis.

Azioni simili sono diventate più frequenti dopo che il portale ha deciso di non pubblicare più articoli sulla Russia, ha aggiunto.

Il centro nazionale per la sicurezza informatica ha avviato le relative indagini per far luce sull'attacco hacker, segnala l'agenzia RIA Novosti riferendosi al comunicato stampa dell'agenzia governativa lituana. "Abbiamo iniziato un'indagine per far luce sulle circostanze e determinare gli autori di questo attacco", ha dichiarato il vice ministro della Difesa Edvinas Kerza.

Secondo i dati forniti dalla redazione del portale, l'attacco informatico sarebbe stato compiuto da un indirizzo IP russo, ha affermato Kerza.