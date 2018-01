In Giappone vogliono processare Kim Jong-un al Tribunale penale internazionale

I parenti dei giapponesi rapiti dai servizi segreti nordcoreani in passato hanno intenzione di recarsi all'Aja la prossima settimana per denunciare alla Corte penale internazionale Kim Jong-un. Lo ha segnalato l'agenzia giapponese Kyodo.

Le famiglie dei giapponesi rapiti hanno affermato che l'inerzia del leader nordcoreano per risolvere questo problema dovrebbe essere considerata una violazione dei diritti umani.

Le autorità giapponesi sono a conoscenza di questa iniziativa, ha dichiarato il segretario del governo Yoshihide Suga. Tokyo sta facendo tutto il possibile per riportare i cittadini giapponesi in patria il prima possibile.

I sequestri di cittadini giapponesi da parte dei servizi segreti nordcoreani negli anni '70 sono uno dei problemi più incombenti che complicano le relazioni tra i due Paesi.

Nel 2013 una commissione speciale avrebbe dovuto far luce su questa vicenda in base ad un accordo bilaterale, ma le autorità nordcoreane hanno in seguito sospeso le indagini dopo l'inasprimento delle sanzioni contro Pyongyang da parte di Tokyo.