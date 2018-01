Nucleare, Mosca: impegnati con Guterres per attuazione accordo su Iran

Incontro a New York fra il ministro degli esteri russo e il segretario generale delle Nazioni Unite: focus sul JCPOA inerente alla crisi iraniana.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno espresso in una riunione a New York il loro impegno per una rigorosa attuazione del Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) sul programma nucleare iraniano: lo ha detto il ministero degli esteri russo.

"Le due parti — si legge in una nota — hanno riaffermato il loro impegno per la finalità di attuare rigorosamente il Piano d'azione globale congiunto per risolvere la situazione relativa al programma nucleare iraniano".