Google lancia un corso di IT gratuito per 10 000 persone

Google insieme alla piattaforma didattica online Coursera ha creato un corso online di IT dalla durate di 8-12 mesi che permetterebbe ad un dilettante poter lavorare nella grande azienda di IT, scrive Bloomberg.

Google lancia un nuovo programma educativo online gratuito, con il quale 10.000 persone senza un'istruzione specialistica o un'esperienza rilevante saranno in grado di lavorare nel campo dell'Information Technology. È parte di una strategia della grande azienda per la riqualificazione professionale, in cui il gigante tecnologico ha investito $1 miliardo. Google ha preso tali misure non solo perché i propri risultati nel settore dell'intelligenza artificiale stanno facendo sparire ogni anno​​ migliaia di posti di lavoro per lavoratori non qualificati, ma anche a causa della grave carenza di personale nel campo dello sviluppo intelligenza artificiale.

Google ha affermato che il corso di formazione è stato sviluppato sulla base dei propri metodi di formazione del personale di supporto dell'azienda. Il programma, creato in collaborazione con la piattaforma didattica online Coursera, presuppone una costante pratica dei lavoratori virtuali. Quindi, se verrà richiesto di risolvere un problema su Linux, il laboratorio fornirà l'accesso al software appropriato. Dopo 8-12 mesi, chiunque completerà questo corso sarà in grado di lavorare nelle grandi aziende di IT. "I posti di lavoro si riducono sempre di più a causa dell'automazione, dunque dobbiamo creare le condizioni che aiutino tutti a ottenere delle nuove carriere in futuro" ha detto il CEO di Coursera Jeff Maggioncalda.

Ad oggi, negli Stati Uniti ci sono solo 150.000 posti di lavoro vacanti in compagnie IT, pertanto tutti i laureati del corso online avranno eccellenti prospettive di lavoro. In particolare, Bank of America, Walmart e Sprint hanno già annunciato la volontà di assumere dipendenti con un tale certificato, scrive Fast Company.

Se le competenze e le conoscenze umane dell'IA diventeranno complementari e i governi di diversi paesi inizieranno a investire seriamente nella formazione e nella riqualificazione dei dipendenti, ciò porterà enormi benefici a tutti. Lo afferma uno studio dell'Intelligence Unit del The Economist. Se non si investirà nella formazione o nella condivisione dei dati, l'IA si prenderà sempre più lavori. In questo caso, l'economia della Gran Bretagna verrà danneggiata per $420 miliardi e l'economia dell'Australia per $50 miliardi. Le economie degli Stati Uniti e dell'Asia continueranno a crescere, ma molto meno del previsto.