Mosca: Corea e Siria, con Guterres appello a soluzioni diplomatiche

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno discusso a New York della situazione in Siria, nonché della situazione riguardo la Corea del Nord e hanno chiesto soluzioni diplomatiche per le crisi: lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota.

"Nel contesto — si legge — della considerazione delle questioni più urgenti dell'agenda internazionale, compresa la situazione in Siria e nella penisola coreana, le parti hanno sottolineato la natura non alternativa della ricerca di vie politiche e diplomatiche per risolvere le situazioni delle attuali crisi".