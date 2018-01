Pentagono commenta notizia sulla nave da ricognizione russa

Ha commentato le dichiarazioni della stampa sulla nave da ricognizione russa presumibilmente apparsa lungo le coste USA.

Siamo a conoscenza di questa nave, ma riconosciamo il diritto a tutti i paesi sovrani di libera navigazione nelle acque internazionali e alla visita dei paesi con i quali ci sono degli accordi" ha detto la portavoce del NORTHCOM e del NORAD. "Ma non commenteremo su quali siano le navi che teniamo o non teniamo d'occhio" ha concluso lei.

In precedenza la testata Washington Free Beacon citando fonti militari ha dichiarato che la nave da ricognizione russa Viktor Leonov ha navigato lungo le coste atlantiche degli Stati Uniti ed è stata notata in particolare presso Cape Canaveral (Florida), King's Bay, (Georgia), nelle vicinanze di Norfolk (Virginia) e New London (Connecticut). Secondo le fonti della testata, l'obiettivo della ricognizione era "spiare i sottomarini missilistici USA".