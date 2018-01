Lukashevich commenta intenzione USA di registrare RIA Global come agente straniero

La richiesta del Ministero di giustizia degli USA a RIA Global LLC di registrarsi come agente straniero non è "una formalità innocua", ha affermato Aleksandr Lukashevich, rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE.

"Tali misure creano ostacoli artificiosi alle normali attività dei mass media, che possono dare origine a tutti i tipi di restrizioni" ha detto Lukashevich ad una riunione del Consiglio permanente dell'OSCE. A questo proposito, ha ricordato la privazione dell'accreditamento dei giornalisti di RT America presso il Congresso USA a causa dello status di agente straniero.

Secondo lui, la colpa di RIA Global "è di produrre contenuti per l'agenzia stampa e radio Sputnik negli Stati Uniti".

Il Rappresentante permanente ha accusato le autorità statunitensi di discriminare apertamente determinati media e la libertà di parola in generale. Ha esortato Washington ad abbandonare tali approcci, che poterebbero all'introduzione di misure di ritorsione e alla crescita della tensione.

Lukashevich si aspetta che il Rappresentante OSCE per la libertà dei media, Arlem Desire, reagirà alla situazione.

A gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto che RIA Global, impegnata nella produzione di contenuti per l'agenzia internazionale e radio Sputnik, si registrasse come un agente straniero.

In precedenza, sono state inserite nella lista degli agenti stranieri la società partner di Sputnik Reston Translator e RT America. Inoltre, l'azienda americana Multicultural Radio Broadcasting ha ricevuto un avvertimento sulla possibilità di registrazione, poiché trasmette iprogrammi radiofonici Sputnik su frequenze AM.

In risposta alle azioni di Washington in Russia è stata approvata una legge secondo cui i media stranieri possono essere riconosciuti come agenti stranieri se finanziati dall'estero. Nove media americani sono stati inclusi nella lista.