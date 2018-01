Russia, corte costituzionale rigetta ricorso Navalny su candidatura

Il candidato dell'opposizione escluso dalle elezioni presidenziali per una precedente condanna.

La Corte costituzionale russa ha rifiutato di accogliere un ricorso da parte dell'esponente dell'opposizione Alexei Navalny, a cui è stata rifiutata la registrazione come candidato alle elezioni presidenziali del 2018 a causa della sua condanna.

"Rifiutiamo — ha detto il presidente della corte Valery Zorkin in una sentenza pubblicata sul sito web della corte — di accogliere il ricorso di Alexei Navalny perché non soddisfa i requisiti della legge costituzionale federale relativi alla Corte costituzionale della Federazione russa'" laddove possono essere "riconosciuti come ammissibili".