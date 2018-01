Trump sostiene lo spostamento dei negoziati sul Donbass da Minsk ad un altra capitale

Secondo Nazarbayev, i presidenti hanno concordato sul fatto che i negoziati Minsk-1 si trovano in una fase di stallo, poiché le parti non riescono a raggiungere un'intesa.

"In realtà originariamente doveva tenersi in Kazakistan. Ho fatto diversi viaggi per riunire tutti affinché si riunissero lì. Ci siamo accordati per lavorare in questa direzione" ha aggiunto il presidente.

Ha anche sostenuto l'invio di forze di pace nel Donbass per determinare i confini.

Nazarbayev è arrivato negli Stati Uniti in visita ufficiale martedì. Lo stesso giorno ha incontrato Trump. Giovedì, Nazarbayev ha fatto un discorso ad una udienza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

In precedenza, le autorità kazake hanno già dichiarato di essere pronte ad assistere in negoziati sulla soluzione della crisi ucraina e fornire una piattaforma per il dialogo.

Le vie d'uscita dal conflitto in Donbass sono discusse in vari formati, comprese le riunioni del gruppo di contatto a Minsk e il "formato Normandia".