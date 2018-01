Russia si rifiuta di aderire al Trattato per la proibizione delle armi nucleari

La Russia non aderirà al Trattato per la proibizione delle armi nucleari ha dichiarato il Ministro degli esteri Sergey Lavrov ad una udienza del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Secondo la sua dichiarazione, riportata sul sito del Ministero degli esteri, "la totale eliminazione degli armamenti nucleari sarà possibile solo in un contesto di disarmo totale e universale. In questo caso dovrebbe essere garantita la sicurezza "per tutti, anche per i detentori di armi nucleari", come prevede il Trattato per la proibizione delle armi nucleari.e

In precedenza l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov ha parlato delle conseguenze negative che avrebbe tale Trattato, ponendo l'accento sul fatto che questo non sarebbe in grado di promuovere il progresso del disarmo nucleare, poiché non tiene conto degli interessi di sicurezza delle potenze nucleari.

Il trattato sul divieto di armi nucleari è stato firmato dal quartier generale delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017 da rappresentanti di 53 paesi. La Guyana, la Thailandia e il Vaticano lo hanno già ratificato. La Russia, gli Stati Uniti, la Cina e altre potenze nucleari non hanno firmato il documento.