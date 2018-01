In una città californiana ignoti hanno distrutto centinaia di alveari sterminando circa 200mila api, segnala KSBW.

Secono il canale televisivo, gli alveari sono stati bruciati con la benzina.

Come raccontato dal proprietario degli alveari, aveva api russe e italiane dal momento che non mostrano un comportamento aggressivo. Nutre sospetti sui vicini, che a suo dire erano preoccupati per i loro figli. Ha inoltre osservato che il danno ammonta ad oltre 50mila dollari.

E' stata aperta un'inchiesta, ma al momento nessuno è stato denunciato.