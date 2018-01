Niente soldi per luce e gas: prestigiosa università ucraina chiude fino alla primavera

L'Università Nazionale di Kiev Taras Shevchenko, ateneo leader e uno dei più grandi del Paese, ha annullato le lezioni per gli studenti fino alla prossima primavera.

Come segnalato dal portale ucraino "STRANA.ua", formalmente l'università passa al cosiddetto "apprendimento a distanza", ma di fatto gli amministratori dell'ateneo sono stati costretti a questa decisione per la mancanza di fondi per pagare il riscaldamento e l'elettricità.

"Formalmente questa fase viene chiamata "apprendimento a distanza". Ma tutti capiscono che non avremo né lezioni di apprendimento a distanza né esami. Ma leggete i libri, fate i compiti. Gli studenti hanno i loro piani alternativi: un po' di riposo, un po' di soldi in più in tasca," — ha raccontato l'esperto di energia Andriy Gherus.

Questa informazione è stata confermata ai giornalisti da uno studente universitario.

Secondo lui, tutti gli studenti sono stati tradotti nella modalità di apprendimento a distanza, ma finora non hanno ricevuto consigli ed istruzioni da parte degli insegnanti. L'università "lavorerà" in questa modalità fino al 5 marzo.

Come ricorda il portale, in precedenza le università di Odessa avevano prolungato le vacanze natalizie fino alla fine di febbraio. La lunga sosta invernale, che contribuisce a risparmiare denaro per il riscaldamento, è una prassi comune, hanno riferito i rappresentanti delle università di Odessa.