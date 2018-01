La Siria di Assad si prepara ad abbattere i caccia turchi

Le forze governative siriane abbatteranno i caccia dell'aviazione turca. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad, segnala l'agenzia Associated Press.

Il diplomatico siriano ha fatto questa dichiarazione sullo sfondo dei piani di Ankara di iniziare a breve un'operazione militare nel territorio siriano contro le forze armate curde in prossimità del confine turco.

Mekdad ha osservato che qualsiasi attacco delle forze turche in territorio siriano contro le unità curde sarà considerata un'aggressione e una violazione del diritto internazionale.

Ieri il vice premier turco Bekir Bozdag aveva dichiarato che Ankara effettua consultazioni con Mosca e Washington riguardo alla possibile operazione nella città siriana di Afrin contro le forze armate dei curdi siriani YPG, che la Turchia considera un'organizzazione terroristica legata al PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan.

In precedenza la Turchia aveva schierato le truppe al confine con la Siria mettendole in stato di massima allerta per combattere.