Russia, ministero Esteri teme nuovi sconvolgimenti etnici nei Balcani

In precedenza il Primo Ministro dell'Albania, Edi Rama, ha parlato del coinvolgimento del Partito Socialista d'Albania (SPA) nella nascita dell'Esercito di liberazione del Kosovo e nella successiva battaglia per il Kosovo in Serbia. Inoltre il SPA ha dato un contributo decisivo della all'adozione della lingua albanese come seconda lingua ufficiale in Macedonia.

"Questa retorica conferma l'intenzione di continuare a promuovere… nuovi sconvolgimenti etnici nei Balcani", si legge nella nota.

Secondo il ministero russo, tutto questo è in linea con l'intenzione albanese di minare l'integrità territoriale di un certo numero di paesi della regione.

"Attribuendo grande importanza alla questione dell'uso del linguaggio, ritiene essenziale che tali decisioni siano prese sulla base del consenso di tutti i rami del governo e di un ampio consenso nella società", continua la nota.

L'11 gennaio il Parlamento della Macedonia ha adottato l'albanese come seconda lingua ufficiale. A promuovere l'iniziativa è stato il primo partito albanese in Macedonia

L'adozione iniziatore della legge ha fatto il partito più influente in Macedonia albanese, l'Unione Democratica per l'Integrazione. In Macedonia il 20% della popolazione parla albanese.

Il presidente macedone Gjorge Ivanov ha messo in dubbio la costituzionalità della legge avverte che potrebbe mettere in pericolo l'unità dello stato.

Tale legge è una delle condizioni dell'accordo di cooperazione nella coalizione di governo tra l'SDSM di Zoran Zaeva e i partiti albanesi, denominata "piattaforma Tirana."