Scienziati americani stimano il numero di testate nucleari della Corea del Nord

La Corea del Nord potrebbe essere in possesso di 20 testate nucleari, e con tutto il materiale radioattivo di cui dispone potrebbe produrne altre 60. Lo scrivono gli scienziati americani Hans Kristensen e Robert Norris sulla rivista "Bollettino degli scienziati nucleari."

"Sulla base delle informazioni disponibili, stimiamo prudentemente che con il materiale nucleare in suo possesso la Corea del Nord potrebbe produrre 30-60 testate nucleare. Essa potrebbe già disporre di 10-20 testate. Inoltre è possibile che la Corea del Nord abbia testate nucleari per missili a corto raggio, come Nodon", si afferma nell'articolo.

Tuttavia, gli scienziati hanno sottolineano che non esistono prove sul fatto che Pyongyang abbia la tecnologia per il rientro in atmosfera di questi missili.

Nel 2017, la Corea del Nord ha condotto una serie di lanci missilistici e il sesto test nucleare. Il primo gennaio 2018 Kim Jong-un ha annunciato il completamento dello sviluppo delle forze nucleari nazionali. Molti paesi hanno condannato le azioni della Corea del Nord e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per tre volte ha rafforzato le sanzioni contro Pyongyang.