Gli USA si ispirano alla Russia per proteggersi dai droni dei terroristi

Washington ha bisogno di usare il metodo di difesa russo per proteggersi dagli attacchi terroristici realizzati con l’uso di droni. Lo afferma Samuel Bendett, analista presso il Center for Naval Analysis.

Secondo l'esperto gli attacchi terroristici con l'uso di droni, come gli attacchi che i ribelli hanno cercato di organizzare contro la base russa di Khmeimim in Siria, si verificheranno molto più spesso in futuro.

"La Russia sta già parlando di un rafforzamento ancora maggiore della guerra elettronica dopo il violento attacco terroristico in Siria", ha dichiarato Bendett alla rivista National Interest.

L'esperto ha anche osservato che per monitorare e distruggere i droni nemici è consigliabile seguire l'esempio dell'Aeronautica russa, che ha installato il sistema di guerra elettronica su un drone multiuso.

La pubblicazione ha concluso che gli attacchi elettronici potrebbero rivelarsi un modo molto più economico per gestire i droni, rispetto alla loro distruzione mediante costosi missili.

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che lo scorso 6 gennaio dieci veicoli senza equipaggio furono inviati a Khmeimim e altri tre a Tartus per un'incursione. L'attacco è stato sventato dalle forze di sicurezza russe.