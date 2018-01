Ex ambasciatore: una guerra con la Russia sarebbe la fine per la Svezia

L'ex ambasciatore svedese in Russia Sven Hirdman, in un articolo pubblicato sul quotidiano Vestmanlands Läns Tidning, ha chiesto il rafforzamento della fiducia tra la Svezia e la Russia.

Il diplomatico ha osservato che la Svezia è ampiamente convinta che la Russia sia una nazione aggressiva che minaccia gli stati confinanti. Hirdman definisce errato questo punto di vista. Aggiunge che le dichiarazioni sulla "minaccia russa" sono piuttosto pericolose, poiché cambiano l'atteggiamento amichevole della Russia nei confronti della Svezia.

L'ex ambasciatore ha sottolineato che un conflitto armato con la Russia avrebbe conseguenze catastrofiche per entrambe le parti. Secondo Hirdman, una guerra con la Russia sarebbe la fine della Svezia.

Il diplomatico ha anche messo in guardia Stoccolma contro il boicottaggio della Russia in relazione alla situazione in Ucraina.

"Dobbiamo prendere tutte le misure possibili per ridurre il livello di tensione tra le grandi potenze, piuttosto che contribuire al suo rafforzamento sulla scia della politica estera degli Stati Uniti", ha concluso il diplomatico.

Sven Hirdman è stato a capo della missione diplomatica svedese in Russia dal 1994 al 2004.