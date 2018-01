Tre gatti russi spopolano nel mondo

Il canale televisivo del gruppo Nickelodeon, una divisione di Viacom Media Networks, ha iniziato a trasmettere la prima stagione del cartone animato russo "Tre gatti". Per gli spettatori stranieri il cartone animato con le avventure e la vita in famiglia dei gattini rossi si chiama "Kid-E-Cats".

​La serie animata per bambini è stata tradotta in 36 lingue e viene mostrata nei Paesi del Sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Africa, in Europa centrale e orientale, nei Paesi ex Urss, in Scandinavia, in Polonia e nei Paesi Baltici.

Le prime puntate sono state trasmesse lo scorso dicembre.

Il cartone animato "Tre gatti" è molto popolare in Russia: il numero di visualizzazioni su Youtube ha superato quota 283 milioni. La società "CTC Media", impegnata nella creazione del cartone animato, ha autorizzato la vendita di oltre 250 prodotti con il marchio "Tre gatti".

Questo cartone è rivolto a bambini in età prescolare: i protagonisti sono 3 gattini Korjik, Karamelka e Kompot che si imbattono in problemi e situazioni molto tipiche per i bambini.