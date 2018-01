Storico accordo tra le due Coree per sfilare insieme alle Olimpiadi

Pyongyang prevede di inviare più di 30 persone in Corea del Sud per dar luogo ad esibizioni di taekwondo. Oltre 230 nordcoreani tra atleti e tifosi arriveranno in Corea del Sud via terra. Inoltre saranno organizzati gruppi di tifosi con i cittadini di entrambe le Coree.

In aggiunta saranno organizzati eventi culturali comuni nelle montagne di Kumgangsan e si svolgeranno sessioni di allenamento comuni presso la località sciistica nordcoreana di Masikrong.

Per visionare il luogo degli eventi congiunti sul territorio della Corea del Nord, dal 23 al 25 gennaio si recherà nel Paese un gruppo di esperti sudcoreani.

A loro volta i nordcoreani visiteranno gli stadi sudcoreani ed altre infrastrutture dal 25 al 27 gennaio. Gli atleti nordcoreani arriveranno in Corea del Sud il 1° febbraio, mentre i tifosi e la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale della Corea del Nord il 7 febbraio.

Tutto questo, secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap, è la sintesi del comunicato stampa congiunto diffuso dopo i negoziati tra i vice ministri degli Esteri dei due Paese nella zona smilitarizzata di Panmunjeom.