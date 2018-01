Premier della Bulgaria invita l’UE a normalizzare le relazioni con la Russia

"Dobbiamo cercare di normalizzare le relazioni con la Russia, la quale è la nostra vicina più grande" ha detto lui in un discorso alla sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

Dal 1 gennaio la Bulgaria per sei mesi sarà a capo della presidenza del Consiglio dell'UE.

Secondo Borisov "sarà difficile garantire la normalizzazione delle relazioni UE-Russia: per questo è necessario la cooperazione di tutti i paesi membri dell'UE. Abbiamo già iniziato a lavorare con questo fine con l'Eurocommissario Gunther Oettinger e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.

Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk in un discosrso martedì al Parlamento Europeo ha dichiarato che l'Unione Europea continuerà la politica di sanzioni contro la Russia in relazione al conflitto in Ucraina.