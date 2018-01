Nuovo virus-spia ruba i messaggi di Whatsapp e registra le conversazioni

Kaspersky Lab ha scoperto un nuovo virus per la piattaforma Android, in grado di rubare e registrare le conversazioni di WhatsApp, si legge nella ricerca della compagnia.

Si tratta del virus Skygofree diffusosi attraverso siti contraffatti dei principali operatori di reti telefoniche nei quali agli utenti viene proposto di installare "un app per velocizzare internet".

"Skygofree è uno degli strumenti di spionaggio più potenti che abbiamo mai incontrato su questa piattaforma" osservano gli analisti.

Come scrivono gli esperti il programma spia è in grado di registrare le conversazioni, rubare gli SMS e i messaggi da Whatsapp, i dati GPS e gli eventi dal calendario, e addirittura registrare il suono quando il dispositivo infetto si trova in un determinato luogo. Inoltre il virus permette di collegare i dispositivi alle reti Wi-Fi, anch'essi controllati da intrusi.

Secondo la ricerca Skygofree si è diffuso attivamente dal 2015. L'ultima volta secondo i dati del Kaspersky Lab, il dominio per la sua distribuzione è stato registrato il 31 ottobre dell'anno scorso. In questo caso, solo i dispositivi in Italia sono stati infettati. Gli esperti sono sicuri che gli sviluppatori del virus si trovano anche in Italia.