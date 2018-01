Il Kazakistan firma contratto da $2,5 miliardi con compagnie americane

Durante la visita sono stati firmati numerosi contratti commerciali e documenti che includono accordi tra Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, Air Astana, la compagnia di trasporto passeggeri del Kazakistan, la compagnia aerea SCAT e il Fondo nazionale di previdenza Samruk-Kazyna, afferma il documento.

All'incontro con Donald Trump, Nazarbaev ha annunciato la disponobilità ad acquistare merci americane per 7,5 miliardi di dollari. Il presidente USA a sua volta ha osservato che le esportazioni in Kazakistan permetterebbero agli USA di incrementare il numero di posti di lavoro. Secondo id ati del dipartimento di stato, il ricavo del commerico bilaterale nel 2016 è stato di 1,9 miliardi di dollari e entrambi i paesi intendono incrementarlo.

Dunque Boeing e altre due compagnie aeree kazake hanno annunciato degli accordi per 1,3 miliardi di dollari; secondo i dati del dipartimento di stato questo permetterà di creare più di 7000 posti di lavoro. In particolare la compagnia aerea SCAT ha ordinato sei aerei passeggeri Boeing-737 mentre la compagnia di bandiera Air Astana intende acquistare nel 2021 tre aerei di linea Boeing 787 Dreamliner.

Il consorzio General Electric e le ferrovie del Kazakistan hanno firmato un accordo per 900 milioni di dollari che produrrà negli USA 3500 posti di lavoro. In particolare la GE Transportation consegnerà 300 locomotive da manovra e si occuperà della manutenzione di altre 175 già acquistate. Inoltre GE Digital e il Fondo Nazionale per la prosperità Samruk-Kazyna ha siglato un accordo sul partenariato strategico, mentre la società farmaceutica Pfizer ha firmato un memorandum d'intesa che avvierà il progetto di localizzazione dei prodotti dell'azienda sul mercato kazako.

Nel 2018 i paesi inizieranno le consultazioni tecniche per il dialogo economico-strategico. Nel quadro della cooperazione pluriennale Chevron ha firmato un memorandum per il reinvestimento di 251 milioni di dollari in progetti nel Kazakistan. In tutto Chevron ed ExxonMobil hanno investito in Kazakistan intorno ai 10 miliardi di dollari.