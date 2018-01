Sempre più turisti stranieri si recano in Russia

Il numero di turisti stranieri che hanno visitato la Russia nel terzo ultimo trimestre del 2017 è aumentato del 14% rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo ha annunciato martedì in una riunione del presidente russo Vladimir Putin con i membri del governo, capo dell'Agenzia federale per il turismo Oleg Safonov.

"L'anno scorso, il Servizio di frontiera russo ha registrato una crescita degli arrivi turistici: nel terzo trimestre di quest'anno il numero di turisti stranieri che hanno visitato il nostro paese è aumentato del 14% rispetto allo stesso periodo del 2016" ha detto Safonov.

Secondo il capo del dipartimento, ulteriori fattori che aumentano l'attrattiva del nostro paese per i viaggiatori stranieri sono l'opportunità di fare il visto elettronico per visitare l'Estremo Oriente, e l'introduzione del sistema tax free in Russia.