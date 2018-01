Corea, Tillerson: senza dialogo, Pyongyang potrebbe innescare uso forza

Pyongyang potrebbe "far scattare un'opzione" di soluzione militare, se la Corea del Nord decidesse di non risolvere il conflitto attraverso i colloqui: lo ha dichiarato il segretario di stato americano Rex Tillerson.

"Dobbiamo essere — ha detto Tillerson in una conferenza stampa congiunta con la sua controparte canadese Chrystia Freeland a Vancouver, rispondendo a una domanda sulla possibile guerra tra Washington e Pyongyang — lucidi e chiari riguardo all'attuale situazione, dal momento che la Corea del Nord ha continuato a fare progressi sia nelle sue armi nucleari… che nei sistemi di missili balistici. Noi dobbiamo riconoscere che quella minaccia sta crescendo, e se la Corea del Nord non sceglie il percorso di impegno, discussione, negoziazione, allora innescherà un'opzione [militare]".

Rispondendo a una domanda su un attacco militare limitato contro la Corea del Nord, il diplomatico statunitense ha detto che non avrebbe commentato le questioni "che devono ancora essere decise".

Tillerson ha inoltre dichiarato che le attività militari non sono quasi non necessarie per l'attuazione delle sanzioni imposte a Pyongyang, in quanto le navi che violano le restrizioni internazionali sono solitamente intercettate senza l'uso della forza.

"La maggior parte delle azioni che sono state intraprese — ha detto — sono avvenute in realtà negli scali, quando si ritiene che le navi violino le sanzioni vengono trattenute nello scalo, dove il paese si conforma alle sanzioni, quindi a questo punto sono necessarie pochissime attività militari per far rispettare le sanzioni".

Il diplomatico statunitense ha aggiunto che lo scambio di informazioni tra i paesi che attuano le sanzioni era necessario.