Siria, Teheran: USA intensificano crisi con addestramento milizia

Il ministero degli esteri iraniano: L'annuncio da parte di Washington di una nuova forza di sicurezza di frontiera è un'aperta interferenza in affari interni di uno stato.

I piani degli Stati Uniti per formare forze di sicurezza di frontiera in Siria sono la ragione dell'intensificazione della crisi regionale: lo ha detto il ministero degli Esteri iraniano.

"La dichiarazione — ha detto il portavoce Bahram Qassemi in una nota nel canale di Telegram del ministero — sull'istituzione di nuove forze di sicurezza di frontiera da parte degli Stati Uniti in Siria è un'aperta interferenza negli affari interni del paese e la ragione per l'intensificazione della crisi".