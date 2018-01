Project Veritas: i dipendenti di Twitter visualizzano i messaggi degli utenti

I dipendenti di Twitter sono pagati per visualizzare i messaggi personali degli utenti. Lo ha fatto sapere l'organizzazione Project Veritas.

Secondo l'organizzazione, questa dichiarazione è stata fatta dall'esperto della sicurezza di Twitter Clay Haynes e registrata da una telecamera nascosta. A quanto pare ci sono codici speciali per accedere ai messaggi personali di ciascun utente e diverse centinaia di dipendenti sono pagati solo per visualizzarli. La cancellazione della corrispondenza non aiuta perché è già archiviata sui server, spiega l'organizzazione.

Lo scopo di tale sorveglianza è creare un profilo utente per i futuri inserzionisti.

In precedenza, la Project Veritas ha reso noto che i dipendenti di Twitter utilizzavano un metodo speciale di censura contro gli utenti indesiderati: un account con contenuti discutibili per Twitter diventa invisibile a tutti tranne che all'autore.