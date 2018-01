Gli stadi russi che ospiteranno le partite di calcio dei Mondiali 2018 saranno dotati di sistemi in grado di bloccare il volo dei droni. Lo ha annunciato il consulente del vicedirettore del consorzio "Tecnologia radio-elettronica '(KRET) Vladimir Mikheev in un'intervista ai media russi.

"Abbiamo sviluppato un sistema anti-drone in grado di fornire una zona interdetta al volo di questi dispositivi", ha detto Mikheev.

Egli ha sottolineato che tale sistema è in grado di funzionare in totale autonomia. Mentre per quanto riguarda il loro costo Mikheev ha sottolineato che è "commisurato al costo dello stadio".

