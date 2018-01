Russia, Mosca completerà costruzione di centro di elicotteri in Perù

Lo ha riferito il vicedirettore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare.

La Russia completerà la costruzione di un centro di riparazione di elicotteri in Perù nel 2018: lo ha detto il vicedirettore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare (FSMTC) Anatoly Punchuk.

"Un numero significativo di elicotteri russi — ha ricordato — viene utilizzato in Perù, e Lima è interessata alla reintegrazione della propria flotta: è importante completare la costruzione di un centro per elicotteri in quel paese nel 2018", ha detto Punchuk.