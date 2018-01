Lavrov: USA temono di competere lealmente con la Russia nel settore del gas

"Nelle azioni degli Stati Uniti si intravede una certa paura di affrontare una concorrenza leale, e dato che non saranno in grado di competere onestamente, passeranno alla concorrenza sleale e alla pressione politica, per costringere i paesi europei ad acquistare gas più costoso" ha detto Lavrov.

In precedenza è stato comunicato che la compagnia di idrocarburi polacca PGNiG ha firmato un contratto con la compagnia Centrica LNG sull consegne di gas naturale liquefatto dagli USA.

La parte polacca ha giustificato l'accordo con la necessità di incrementare la sicurezza energetica della regione caratterizzata dalla dominazione storica del gas dalla Russia.