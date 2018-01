Russia, le corvette "Boykiy" e "Sobystvitelny" sono rientrate a Baltijsk

Le due navi da guerra russe in questo periodo hanno percorso 35.000 miglia nautiche e hanno fatto scalo nei porti di Limassol, Gibuti e Tartus. In mare aperto, gli equipaggi hanno condotto diverse esercitazioni, tra cui difesa antiaerea e anti-sottomarino, addestramento di bordo e fuoco di artiglieria.

"Il tiro di artiglieria è stato effettuato con successo", ha detto Andrei Kuznetsov, comandante della flotta della flotta del Baltico.

Le corvette di questa classe sono entrate a far parte della flotta nel 2008. Sono in grado di combattere sia le navi convenzionali che i sottomarini e supportano anche le operazioni di sbarco. Attualmente sono in costruzione altre 8 navi di questo tipo.