Stabilite cause principali dei disturbi mentali cittadini dell'Ucraina

La maggior parte delle volte i disturbi mentali degli ucraini sono legati all'uso di alcol e droghe, riporta il canale televisivo ucraino Hromadske citando il Ministero della salute.

Come è stato reso noto circa 700.000 persone si sono rivolte ai medici a causa di questi problemi: si tratta in particolare della sindrome di dipendenza, amnesia e disturbi psicotici.

Al secondo posto di questa particolare classifica dei disturbi psicologici in Ucraina ci sono i traumi e le disfunzioni cerebrali, riporta FAN le informazioni del dipartimento. Secondo il Ministero nel 2016 sono state registrate circa 300.000 persone con tali disturbi.

Il terzo posto della lista è occupato da un gruppo di cittadini con ritardo mentale di tutti i livelli. Ci sono più di 200.000 con questo tipo di problemi.

Seguono i pazienti con schizofrenia (173.157 persone) e i pazienti affetti da depressione, fobie e ansia (126.221 persone)

Come rileva il canale con riferimento al Ministero delle politiche sociali, l'Ucraina per diversi anni di fila è al primo posto in Europa per il numero di disturbi mentali, e questo numero è in costante crescita.

Quasi 2 milioni di ucraini finiscono ogni anno negli ospedali psichiatrici. Secondo gli esperti, un ucraino su tre soffre di disturbi mentali.