Nucleare, Lavrov: Mosca rimane impegnata in accordo con Iran (VIDEO)

Mosca rimarrà impegnata nel 2018 nell’accordo nucleare con l’Iran, formalmente noto come Piano d’azione congiunto (JCPOA).

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa.

"Lavoreremo — ha spiegato — per mantenere l'accordo sul programma nucleare iraniano [nel 2018]".

L'accordo, adottato nel 2015, prevede la graduale eliminazione delle sanzioni all'Iran in cambio del fatto che Teheran garantisca la natura pacifica del suo programma nucleare.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente criticato l'Iran e ha suggerito che potrebbe non essere in grado di rispettare l'accordo in alcuni casi.

Lavrov ha aggiunto che la Russia continuerà a lavorare sulla soluzione del conflitto tra Palestina e Israele e sulla risoluzione del conflitto in Ucraina nel 2018.

La conferenza stampa di Sergey Lavrov: