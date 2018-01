Lavrov: USA limitano la concorrenza ostacolando il lavoro dei media russi (VIDEO)

"Prendete in considerazione la sfera dell'informazione di massa. È una limitazione della concorrenza. Che siano relazioni nei confronti di Sputnik ed RT in USA o in Francia, che sia una testata di nostri giornalisti o la chiusura dei nostri canali in Moldavia, Ucraina, Lettonia e in altri paesi" ha detto il Ministro degli esteri ad una conferenza stampa a Mosca.

Il Ministro della giustizia USA ha introdotto RT America nella lista degli agenti internazionali secondo la legge sugli agenti internazionali del 1938. Nonostante ciò molti altri media governativi, come la britannica BBC, la cinese CCTV, il canale francese France 24 e la radio tedesca Deutsche Welle non sono registrati come tali. Successivamente RT è stata privata dell'accreditamento presso il Congresso USA a causa del suo status di agente straniero.

La conferenza stampa di Segrey Lavrov: