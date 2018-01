Siria, Ankara contro piano Usa per creare nuovo gruppo armato

La Turchia condanna i piani degli Stati Uniti per creare un nuovo gruppo armato, la cosiddetta “Border Security Force” (BSF), sul territorio siriano controllato dalle milizie delle forze democratiche siriane (SDF), data l’assenza di consultazioni con Ankara.

Lo ha detto il ministero degli esteri turco in una dichiarazione.

Sabato scorso, il sito web della rivista Defense Post ha pubblicato un articolo in cui il portavoce della coalizione a guida Usa contro il gruppo terrorista dello Stato Islamico (IS) ha dichiarato che la coalizione era impegnata nell'addestramento di una forza di 30.000 persone sul territorio siriano attualmente controllato dalle SDF per mantenere la sicurezza nell'area controllata lungo il confine siriano.

"La coalizione — ha sottolineato il ministero degli esteri turco — non ha tenuto consultazioni con la Turchia sulla creazione di questa forza di sicurezza, e non si sa quali membri della coalizione hanno preso questa decisione. I passi unilaterali, che sono presentati come azioni della coalizione, sono azioni seriamente sbagliate che saranno dannose nella lotta contro l'IS".