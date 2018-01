In Repubblica Ceca venerdì e sabato si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali che hanno visto la candidatura di nove persone, tra cui Zeman. Ha vinto Zeman con il 38,57% dei voti, al secondo posto è andato l'ex presidente dell'Accademia delle scienze Jiří Dragosh, che ha raccolto il 26,6% dei voti. I restanti contendenti per il Castello di Praga hanno ricevuto dallo 0,5% al ​​10% dei voti. Zeman e Dragosh sono andati al secondo turno delle elezioni, che si terrà dal 26 al 27 gennaio.

"Il Signor Presidente è troppo fedele al suo entourage più vicino… Al suo posto tirerei le somme di questo mandato al Castello di Praga e mi occuperei di varie truffe e controversie. Esprimerei la mia opinione sull'accaduto, provando a spiegare tutto questo alla gente" ha detto il Premier.

Babishov ricordato che il capo della cancelleria Vratislav Mynarzh in cinque anni di lavoro non è stato in grado di far superare i test di sicurezza agli uffici e, secondo lui, è anche implicato in delle frodi immobiliari. Inoltre non è chiaro il ruolo di consigliere del Castello di Praga Martin Neyedly. Il Premier ha consigliato a Zeman di sbarazzarsi di questi elementi prima di andare al secondo turno delle elezioni presidenziali.