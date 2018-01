“We Are the Champions” esercito ucraino si vanta in un video di esercitazioni notturne

"Gli sparatorie nella notte non sono solo uno degli elementi più importanti degli esercizi tattici, ma anche uno spettacolo maestoso" si legge nella descrizione del video. E come accompagnamento musicale, l'esercito ucraino ha scelto la canzone della rock band britannica Queen "We Are the Champions".

Le esercitazioni dell'esercito ucraino a volte sono state accompagnate da vari scandali. Alla fine di dicembre i militari ucraini hanno bombardato un parco nazionale dell'UNESCO con dei missili, attirandosi una serie di critiche da parte degli ambientalisti. Inoltre, a novembre, i militari hanno violato il divieto di condurre esercitazioni vicino alla linea di contatto nel Donbass, sparando nella zona di Avdeevka con sistemi d'artiglieria a razzo a lancio multiplo Grad.