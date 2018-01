Turchia: gli Stati Uniti legalizzano le organizzazioni terroristiche in Siria

"Gli Stati Uniti stanno prendendo provvedimenti per legalizzare un'organizzazione terroristica, questo è preoccupante. Ci riserviamo il diritto di condurre una qualsiasi lotta contro il terrorismo. La nostra lotta contro le organizzazioni terroristiche proseguirà sia all'interno del paese che all'estero. La Turchia garantirà la propria sicurezza con tutti i mezzi necessari" cita il canale televisivo di Kalyna NTV.

Il rappresentante ufficiale della coalizione guidata dagli Stati Uniti per per combattere lo Stato Islamico ha dichiarato al giornale Defence Post che la coalizione ha avviato in Siria l'addestramento delle cosiddette forze di sicurezza delle frontiere" nei territori sotto il proprio controllo.

Il rappresentante ha dichiarato che la coalizione filoamericana lavora insieme alle forze democratiche siriane per creare e addestrare nuove forze di sicurezza di frontiera. La formazione è di circa 230 persone, l'obiettivo finale è quello di creare un gruppo di circa trentamila persone.

Le notizie sulla nuova iniziativa statunitense sono apparse sullo sfondo di importanti dichiarazioni del presidente turco Tayyip Erdogan. Ieri ha detto che entro la prossima settimana l'esercito potrebbe iniziare le operazioni nella regione di Afrin e Manbij controllata dall'YPG, gruppo armato di curdi siriani, che sono alleati degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, Erdogan ha attaccato gli Stati Uniti con aspre critiche, ma ha anche espresso la speranza che Washington appoggi gli sforzi di Ankara.