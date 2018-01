Ministero esteri Ucraina mette la Russia a stesso livello di sicurezza di Siria e Somalia

"Ancora una volta chiediamo agli ucraini di non recarsi in paesi pericolosi: Libia, Siria, Yemen, Somalia, Russia. I nostri consoli sono molto limitati nelle possibilità di aiutare, anche se fanno l'impossibile come nel caso della Libia" ha scritto Zayaz domenica su Twitter commentando la liberazione di un dottore ucraino in Libia.

In precedenza, l'ambasciata ucraina in Tunisia ha riferito che in Libia un medico ucraino è stato liberato dalla prigionia di un gruppo armato. La missione diplomatica ha dichiarato che ciò è stato raggiunto "grazie agli accordi raggiunti dai diplomatici ucraini durante i negoziati con i leader delle tribù locali". L'ambasciata ha invitato tutti i cittadini del paese in Libia a lasciare immediatamente il paese dal momento che la risoluzione di tali questioni è estremamente problematica.

L'Ufficio ha ripetutamente consigliato ai compatrioti di valutare i rischi quando pianificano viaggi in Russia. Il dipartimento di politica estera afferma che le forze dell'ordine del paese sono inumane con gli ucraini.