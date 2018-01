Deputato della Duma vuole due piatti della cucina russa come patrimonio dell'UNESCO

Sabato il presidente francese Emmanuel Macron aveva proposto di inserire la baguette francese nella lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO.

"Inserirei i pelmeni e bliny, piatti nostri, specialità più gustose della cucina russa. Pelmeni e bliny vengono cucinati in tutte le case. In Russia in ogni famiglia vengono cucinati bliny e pelmeni, due piatti che possono e devono essere conservati attraverso i secoli".

Il deputato ha confermato che il suo gruppo parlamentare avrebbe preparato la corrispondente proposta per presentarla all'UNESCO.

Il deputato ritiene che "non ci siano piatti più squisiti dei pelmeni e bliny".

"Dovunque mi sono recato all'estero in viaggi d'affari, ovunque ho visto che i russi mangiano bliny e pelmeni. Tutti gli stranieri quando vengono da noi con piacere divorano i bliny, mangiano con grande piacere i nostri pelmeni con panna acida, o con miele, o con burro o con la marmellata a seconda dei gusti", ha raccontato Kurdyumov.

"In qualsiasi posto dove vedrete bliny e pelmeni ci sono necessariamente russi", ha concluso.