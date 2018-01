Nave da guerra USA lascia il Mar Nero dopo esercitazioni con forze navali ucraine

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yörük Işık (@YorukIsik) 13 января 2018 г.

​La nave americana era entrata nel Mar Nero il 5 gennaio. Il 12 gennaio ha preso parte ad esercitazioni congiunte con l'aviazione navale della Marina Militare ucraina.

Lo scopo delle manovre era sviluppare la cooperazione all'interno degli standard della NATO e aumentare il livello di interoperabilità.

In precedenza le forze armate statunitensi avevano pubblicato su Facebook le foto del cacciatorpediniere durante le manovre mentre venivano effettuate esercitazioni di tiro.

In precedenza era stato riferito che il cacciatorpediniere USS Carney era la prima nave della Marina statunitense ad essere entrata nelle acque del Mar Nero nel 2018. Questa nave era già stata nelle acque ucraine nell'ambito delle esercitazioni Sea Breeze nel luglio 2017. A bordo della nave militare americana era salito il presidente ucraino Petro Poroshenko.

L'ingresso nel Mar Nero del cacciatorpediniere USS "Carney", dotato del sistema di difesa anti-missile "Aegis", era stato definito come un passo non amichevole verso la Russia, aveva dichiarato in precedenza il capitano di primo rango Mikhail Nenashev, presidente dell'associazione a sostegno della Flotta russa e professore in Scienze Politiche.

"E' l'inizio di un nuovo corso di pressione aggressiva sulla Russia, in quanto da gennaio a marzo vedremo molte azioni ostili americane sia contro la Russia che nel mondo", aveva detto Nenashev.