Qatar denuncia all'ONU violazione dello spazio aereo nazionale degli Emirati Arabi

Il ministero degli Esteri del Qatar di è rivolto all'ONU per il sorvolo di un aereo militare degli Emirati Arabi dello spazio aereo nazionale, seconda violazione nell'ultimo periodo. Lo si legge sul sito web del dicastero diplomatico di Doha.

Secondo il comunicato, un aereo militare dell'aviazione degli Emirati Arabi, dopo aver violato lo spazio aereo nel giugno dello scorso anno, ha violato ancora i confini del Qatar il 3 gennaio.

"Lo Stato del Qatar ha inviato due lettere, una al segretario generale, l'altra al presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per denunciare il sorvolo di un aereo militare degli Emirati Arabi Uniti diretto in Bahrain attraverso lo spazio aereo nazionale con la violazione dei confini del Qatar in data 3 gennaio".

Il ministero degli Esteri del Qatar ha osservato che l'aereo militare ha sorvolato la zona economica speciale del Paese senza il permesso del governo.

Il ministero degli Esteri del Qatar ha osservato che si tratta del secondo caso nell'ultimo mese e già in precedenza Doha si era rivolta alle Nazioni Unite per la violazione registrata lo scorso 21 dicembre.