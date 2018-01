Usa riconoscono vantaggio nucleare della Russia

"La Russia ha seri vantaggi rispetto agli Stati Uniti e ai suoi alleati in termini di produzione di armi nucleari e forze nucleari non strategiche" dice il documento.

La dottrina indica inoltre che Mosca "crea una vasta serie di sistemi non strategici che possono essere sia armi nucleari che convenzionali". Questa serie di sistemi è è versatile e moderna.

Allo stesso tempo, come sottolinea il documento, la Russia, nonostante abbia criticato il sistema di difesa missilistica statunitense, sta lavorando per modernizzare i suoi missili balistici con testate nucleari e creare un nuovo missile intercettore.

Il Pentagono, commentando la pubblicazione di estratti dalla dottrina, ha affermato che gli Stati Uniti hanno diverse opzioni per il documento, la versione finale dovrebbe essere approvata dal presidente Donald Trump e dal segretario alla Difesa James Mattis.

In precedenza, il presidente Vladimir Putin ha detto che Mosca si aspetta un dialogo positivo con Washington sullo START III, ma osserva che la Russia non ha garanzie che gli Stati Uniti nell'ammodernamento di alcuni vettori nell'ambito del trattato non li useranno poi per le armi nucleari.